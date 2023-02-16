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20-футовые рефконтейнеры
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Прямые поставки из Европы. Только хорошее состояние.
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Более 20 лет на рынке.
Гарантия
Предоставляется гарантия на все рефконтейнеры.
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Предпродажная подготовка. Техническая поддержка. Ремонт.
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20-футовый рефконтейнер № OCVU 8678620
  • Производитель Carrier
  • 2000 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink2
  • Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
590 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 5718430
  • Производитель Carrier
  • 2004 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink2
  • Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
690 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № TRIU 6643481
  • Производитель Carrier
  • 2012 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink3
  • Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
1 150 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 2000199
  • Производитель Carrier
  • 2013 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink3
  • Поршневой компрессор
Отличное состояние, пригоден для любых видов перевозок
1 250 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 5692059
  • Производитель Carrier
  • 1998 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink2
  • Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
480 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № OCVU 3136313
  • Производитель Carrier
  • 2000 года выпуска, Б/У
  • Контроллер MicroLink2
  • Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
590 000 ₽
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Возможен лизинг
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20-футовые рефконтейнеры и их характеристики: