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20-футовые рефконтейнеры
20-футовые рефконтейнеры
Качество контейнеров
Прямые поставки из Европы. Только хорошее состояние.
Опыт работы
Более 20 лет на рынке.
Гарантия
Предоставляется гарантия на все рефконтейнеры.
Собственная техническая служба
Предпродажная подготовка. Техническая поддержка. Ремонт.
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Недорогие рефконтейнеры
Рефконтейнеры в аренду
Рефконтейнеры со спиральным компрессором
20-футовый рефконтейнер № OCVU 8678620
Производитель Carrier
2000 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink2
Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
590 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 5718430
Производитель Carrier
2004 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink2
Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
690 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № TRIU 6643481
Производитель Carrier
2012 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink3
Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
1 150 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 2000199
Производитель Carrier
2013 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink3
Поршневой компрессор
Отличное состояние, пригоден для любых видов перевозок
1 250 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № ALLU 5692059
Производитель Carrier
1998 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink2
Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
480 000 ₽
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Возможен лизинг
20-футовый рефконтейнер № OCVU 3136313
Производитель Carrier
2000 года выпуска, Б/У
Контроллер MicroLink2
Поршневой компрессор
Хорошее состояние, пригоден для любых видов перевозок
590 000 ₽
Купить
Возможен лизинг
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Недорогие рефконтейнеры
Рефконтейнеры в аренду
Рефконтейнеры со спиральным компрессором
20-футовые рефконтейнеры и их характеристики:
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